Passeggiate e sapori tra le vigne di Oriolo

A Oriolo dei Fichi (Faenza) torna la camminata enogastronomica in notturna “Luna, Gusto, Passeggiata - Solo quando è piena”. L’appuntamento è per lunedì 27 agosto, quando torneranno protagonisti i sapori e i vini delle colline di Faenza per un’esperienza polisensoriale da gustare a stretto contatto con la natura.

Il luogo di ritrovo sarà per le ore 19.30 l’agriturismo e cantina La Sabbiona (via di Oriolo, 10), dove a bordo piscina si terrà un aperitivo a base di prodotti tipici (tortina di farro, focaccia al formaggio, affettati e squacquerone) abbinati a un calice di vino Famoso in versione ferma (“Vip”) o spumante (“Divo”). Un’ora più tardi inizierà la passeggiata in direzione del ristorante San Biagio Vecchio (via Salita di Oriolo, 13): qui, alle ore 21, seduti sulle coperte all’interno del parco si potrà gustare le lasagne tradizionali al forno in abbinamento a un calice di Romagna Albana Docg “Alba della Torre” o Ravenna Igt Centesimino.

Dopo cena i partecipanti potranno ammirare le stelle all’interno del parco panoramico del ristorante prima di riprendere la passeggiata lungo il sentiero dell’Amore e giungere alla Torre di Oriolo, dove ad accoglierli sarà l’azienda agricola Rio del Sol con un cremoso allo zafferano, frutti di bosco con panna montata e biscotti ai mirtilli, in abbinamento a un passito di Albana o Centesimino o a un calice di brulè di melograno. Chi vorrà potrà proseguire ad ammirare il cielo d’agosto ai piedi dell’antica torre medievale.

Si consiglia di partecipare con scarpe comode, una coperta o plaid e una torcia. Il contributo di partecipazione a “Solo quando è piena” è di 32 euro. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria entro le ore 20 del 26 agosto telefonando al 335.8343313.

L’evento è organizzato da azienda agricola e agriturismo La Sabbiona, azienda agricola Rio del Sol e Ristorante San Biagio Vecchio.