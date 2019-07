Passeggiate notturne, musica e storie di paura a "Casola è una Favola"

Parte sabato 20 luglio la 37esima edizione della manifestazione Casola è una Favola - Racconti Lunatici dedicata alla magica figura della Luna e ai sogni e desideri che può ispirare .

Il primo week end di Casola è una Favola apre con la passeggiata notturna in compagnia dello scrittore Cristiano Cavina: Chi ha paura del buio? Sabato 20 alle ore 22,30 (punto di raccolta la Biblioteca di Casola Valsenio- prenotazione super consigliata al 3926664211).

La prima delle tre passeggiate lunari, si svolgerà in un luogo abbandonato, segretissimo, e sarà dedicata alle figure dello spettro, dei fantasmi e delle presenze. Un viaggio nella letteratura di genere attraverso alcuni degli autori che hanno saputo entrare nell’immaginario collettivo con i loro racconti “di paura”. Cavina, scrittore che ama definirsi prima di tutto un “lettore”, tesserà un racconto fatto di tante piccole parti di storie che si intrecceranno le une nelle altre, grazie alla sua grande capacità affabulatoria (euro5 a persona).

Domenica 21 luglio sarà la volta dello splendido scenario della Chiesa di sopra, uno dei siti dove sorse anticamente il paese di Casola, e dal quale si gode di un ottimo panorama su tutto il paese, il fiume e il parco della Vena del Gesso.

La serata, interamente ad ingresso gratuito, mescolerà parole, storia, teatro e musica, il piacere dell’ascoltare e del provare emozioni.

Alle ore 21,00, il giovane attore Francesco Gobbi regalerà al pubblico momenti di ilarità con il recital in lingua romagnola Me burdel an và capes! Dialoghi, monologhi, poesie e divagazioni in lingua Romagnola che narrano le difficoltà a confrontarsi con la società e anche, purtroppo, cun al donì! Ad fadiga burdel! A seguire alle ore 22,00 il concerto di musica leggera The movie singer, del gruppo Century Vox, formato da Monia Visani, Francesca Taverni, Giacomo Cordini, Giovanni Piscopo, Daniel Favento, Filippo Musenga, arrangiamenti di Andrea Rizzi. Un viaggio nel mondo delle stelle del cinema con le più note melodie dei film di sempre, reinterpretate da un sorprendente ensemble a cappella di cantanti provenienti da tutta Italia riuniti per questa serata.

La serata è in collaborazione con la storica manifestazione del comune di Casola Valsenio, Musica nei luoghi della storia.