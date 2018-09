Passeggiate patrimoniali dedicate al mondo femminile

Venerdì 7 settembre in occasione della tradizionale Rimessa del sale, l'Associazione FESTA in collaborazione con l'Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, ha organizzato un’edizione speciale delle passeggiate patrimoniali che ha come filo conduttore il mondo femminile.

Il percorso porta a parlare della vita delle donne, mogli dei pescatori e dei salinari, per scoprire come il loro apporto all’economia delle famiglie non fosse marginale.

Dirigendosi verso il centro storico si raccontano le vicende di altre protagoniste eccezionali per la loro epoca: la scrittrice Grazia Deledda, la dottoressa Isotta Gervasi e la sindacalista Maria Goia con una tappa speciale presso la Biblioteca di Cervia a lei dedicata.

La passeggiata terminerà presso le scuole Pascoli dove visiteremo la ricostruzione storica di un’aula scolastica del primo Novecento allestita grazie all’impegno del personale docente del plesso e incontreremo la figura dell’amata maestra Carli attraverso i ricordi del figlio Massimo e di Gigliola, una delle sue più care alunne.

Il punto di partenza è davanti all'ingresso della Torre San Michele alle ore 16,30. Durata prevista circa h. 1,30. La partecipazione è gratuita.

Le Passeggiate Patrimoniali dell’Associazione FESTA proseguiranno poi domenica 9 settembre con un percorso dedicato al mare e alla pesca. Appuntamento alle ore 10,30 presso Torre San Michele.

Per prenotazioni: IAT Cervia, tel. +39 0544 974400