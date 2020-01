Passeggiate patrimoniali: i pescatori raccontano le loro avventure in mezzo al mare

Come ogni ultima domenica del mese torna l'appuntamento con le Passeggiate Patrimoniali dell’associazione FESTA a Cervia.

Il tema di domenica 26 gennaio è particolarmente intrigante: i pescatori raccontano infatti delle loro difficoltà in tempi in cui il radar, strumento indispensabile per orientarsi, non esisteva e durante le lunghe notti con il mare avolto dalle nebbie rientrare in porto diventava difficile e pericoloso.

I facilitatori dell'Associazione FESTA e l'Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia vi danno dunque appuntamento sotto la Torre San Michele dalle ore 10,30.

Le Passeggiate Patrimoniali sono gratuite.