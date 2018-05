"Passi di libertà": le grandi conquiste al femminile

Dal 26 al 31 maggio si tengono nella Camera del lavoro di Ravenna diverse iniziative dedicate alle conquiste ottenute dalle donne negli ultimi 70 anni.

Si parte sabato 26 maggio alle 10,30 con l’inaugurazione della mostra “Passi di libertà – Il cammino dei nostri primi 70 anni” nella sede della Cgil di via Matteucci. Partecipano Ouidad Bakkali, assessora alle politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna, Sonia Alvisi, consigliera di parità della Regione Emilia Romagna, Gabriella Dionigi, segreteria Spi Cgil regionale, e Costantino Ricci, segretario generale Cgil Ravenna. La mostra è a cura di Elena Falciano, archivio e fototeca Spi Cgil Reggio Emilia, e Caterina Liotti, centro documentazione Donna Modena. La mostra racconta una storia collettiva, sintesi di memorie individuali fatte di lavoro quotidiano, dentro e fuori casa, di impegno politico nel sindacato, nei partiti e soprattutto nelle associazioni femminili. L’esposizione racconta la strada fatta e quella ancora da fare per la piena cittadinanza delle donne. Può essere visitata dal 28 al 31 maggio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 nella Camera del lavoro di Ravenna.

Il secondo appuntamento è fissato per martedì 29 maggio alle 15, alla sala D’Attorre di via Ponte Marino. L’iniziativa, che prende il titolo “Anni ‘70 liberazione e autodeterminazione”, viene coordinata da Antonella Bezzi, dello Spi Cgil, e prevede la partecipazione della storica Laura Orlandini e Lia Randi, Unione Donne in Italia Ravenna. Al termine interviene l’attrice Maria Pia Timo.

Mercoledì 30 maggio alle 15 nella sala Zirardini della Camera del lavoro, è in programma l’assemblea “Contrattare al femminile” delle Rsu, delegate e attiviste Spi Cgil. Intervengono Marinella Melandri e Manuela Trancossi della segreteria Cgil Ravenna.

Nell’ultima giornata, giovedì 31 maggio, in piazza Marsala (in caso di maltempo la programmazione si tiene nei locali della Camera del lavoro) è in programma alle 17,30 una performance teatrale di Caterina Marchetti e il convegno “Donne R-Esistenti” coordinato dalla giornalista Federica Ferruzzi. Intervengono al convegno, la storica Elda Guerra, Ouidad Bakkali, Sonia Alvisi e Anna Salfi, presidente della Fondazione Argentina Altobelli. Al termine è previsto un aperitivo e intrattenimento musicale “L’apostrofo Rosso” di Luca Taddia con Fabio Cremonini.