“Passione Niballo”, un pomeriggio con i "numeri uno" del Palio

I “numeri uno” del Niballo-Palio di Faenza sono gli eccezionali animatori di un pomeriggio elettrizzante domenica 30 giugno al Centro commerciale “Le Maioliche”. L’evento “Passione Niballo” porta nelle gallerie e nelle piazze della grande struttura di Via Bisaura i vincitori delle diverse competizioni in costume rinascimentale che si sono svolte in giugno nella città internazionale della ceramica artistica.

A “Le Maioliche” danno spettacolo gli sbandieratori: a succedersi sono Riccardo Lotti (Borgo Durbecco) vincitore del Singolo under 21 con il tamburino Andrea Foschini e del Singolo senior accompagnato da Marco Liverani, giudicato miglior tamburino della Coppia, Alessio Buzzi e Nicholas Gorini (Borgo Durbecco) primi nella Coppia under 21 assieme al tamburino Andrea Foschini, Filippo e Massimiliano Rossi (Rione Verde) al vertice nella Coppia senior con la tamburina Chiara Gramellini, la Piccola Squadra del Rione Nero.

Alla kermesse non mancano il miglior tamburino della Coppia under 21, Christian Vignoli del Rione Rosso, e i Musici del Borgo Durbecco che hanno sbaragliato la concorrenza al Torneo degli Alfieri bandieranti, oltre a Manuel Timoncini vincitore per il Rione Giallo della 23esima Bigorda d’Oro in sella a Ramona Danzig e, naturalmente, al cavaliere primo al 63esimo Palio del Niballo, Matteo Tabanelli su Kelly in black per il Rione Nero.

“Passione Niballo” prende il via alle 17 con un festoso corteo composto da figuranti e sbandieratori dei Rioni rappresentati dai rispettivi gonfaloni, che muove dal parcheggio esterno a “Le Maioliche”, entra nel centro commerciale e percorre le gallerie per fermarsi nelle piazze centrali, dove si svolgono le esibizioni degli sbandieratori.

Al termine, si tiene una tavola rotonda sul 63esimo Palio, alla quale partecipano il cavaliere vincitore del Palio, il cavaliere vincitore della Bigorda d’Oro, i cinque capiscuderia, il Podestà della Giostra Fausto Brugnoni ed altri protagonisti delle manifestazioni del Niballo 2019.