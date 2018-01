Pasta fatta in casa, musica e solidarietà

Continua l’impegno del territorio di Lugo a favore della lotta contro il cancro e dei progetti dell’Istituto Oncologico Romagnolo per i pazienti della Bassa Romagna. Venerdì 19 gennaio si tiene presso il Ristorante Rosa dei Venti di Cà di Lugo, in via Fiumazzo 161, in occasione della “Festa della Pasta Fatta in Casa”, l’evento “A cena insieme per la speranza”, appuntamento che unisce la più buona cucina della nostra area alla solidarietà.

Cappelletti, tagliatelle, strozzapreti, tortelloni: a partire dalle ore 19 chiunque partecipa può approfittare di un “menù libero” di manicaretti tirati al matterello, come la tradizione romagnola impone. Ma la scelta non si limita ai primi: sono disponibili anche antipasti, secondi, dolci fatti in casa e persino pizza. A partire dalle ore 21, invece, la serata viene allietata dalle note del “Sonia Devis Trio”.

L’Istituto Oncologico Romagnolo è particolarmente impegnato sull’area della Bassa Romagna. È prevista infatti l’attivazione di un servizio d’accompagnamento gratuito dei pazienti che vivono nel circondario di Lugo e che non possono raggiungere i luoghi di cura in autonomia. Inoltre, tramite le sue campagne natalizie, lo IOR ha sostenuto l’acquisto a favore del Reparto di Oncologia dell’Umberto I di un dispositivo rivoluzionario: il Paxman Scalp Cooler, casco refrigerante il cui scopo è quello di evitare la caduta dei capelli alle pazienti sottoposte a chemioterapia. La calvizie è infatti uno degli effetti collaterali maggiormente frequenti e impattanti, dal punto di vista della qualità della vita, per le donne colpite da tumore al seno: lungi dall'essere una mera questione estetica, tale complicazione possiede profonde ripercussioni sul benessere e sulla stabilità emotiva, resa già maggiormente fragile dal tumore. “Il contraccolpo psicologico è tale – spiega il dott. Claudio Dazzi, responsabile dell’Oncologia dell’Umberto I di Lugo – da inficiare persino sull’efficacia delle terapie che somministriamo: pazienti depresse risultano meno collaborative, cosa che ovviamente rende il percorso di cura molto più complicato. Per questo motivo l’acquisto del Paxman Scalp Cooler, migliorando la qualità di vita delle nostre donne, rappresenta un grande passo avanti per la nostra unità operativa”.

Quindi l’evento non rappresenta semplicemente un’occasione per gustare le più tipiche specialità romagnole, ma anche per sostenere la lotta contro il cancro che vede l’Istituto Oncologico Romagnolo particolarmente impegnato sul territorio di Lugo. Per tutti questi motivi la partecipazione a “A cena insieme per la speranza” è così importante. Per prendere parte all’evento è gradita la prenotazione al numero 0545/70037.