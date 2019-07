La notte di Patti Smith: la Sacerdotessa del Rock all'Alighieri

Percorre l'Italia con il tour "Words and music" la Sacerdotessa del Rock, la leggendaria Patti Smith. Una tournée che fa tappa anche a Ravenna. Mercoledì 4 dicembre la cantautrice americana sale infatti sul palcoscenico del Teatro Alighieri per un incredibile concerto.

Insieme al musicista Tony Shanahan, Patti Smith porta i suoi grnadi successi nella città dei mosaici, una delle poche città selezionate dal suo tour italiano.

Classe 1946, nata nell'Illinois e cresciuta nel New Jersey, Patti Smith esordisce nel mondo della musica con il disco Horses nel 1975, ma forse è stato nel 1978, con l'album Easter che ha raggiunto la fama. Perchè in quel disco era registrata una delle sue canzoni più celebri: Because the Night, scritta insime al Boss Bruce Springsteen. Uno di quei pezzi che non stancano mai, che passano insistentemente nella radio, di generazione in generazione. Canzoni come People Have the Power, uscita un decennio più tardi e che ha segnato un'altra pietra miliare nella carriera di un'artista senza pari.

Una cantautrice che porta avanti da oltre quarant'anni la sua musica e la carica rivoluzionaria degli anni '70. Un impegno sociale che l'ha sempre contraddistinta, portando Patti Smith a raccontare nei suoi album l'invasione del Tibet, la guerra del Vietnam, la vita di Madre Teresa.

Biglietti a breve in prevendita su Ticketone. Info biglietti Pulp Concerti: 329-0058054.