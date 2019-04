Pedalata in sella alle grazielle con "Orgoglio Pieghevole"

Sabato 13 aprile parte da Lugo la sesta edizione di “Orgoglio Pieghevole”, la pedalata rigorosamente in sella alle biciclette pieghevoli vecchio stile, come “Graziella” e “Cinzia”.

Anche quest'anno il ritrovo per le iscrizioni e il ritiro pacco gara è fissato al “Maracanà” in via Madonna delle Stuoie 1 dalle 7 alle 8.15, con il successivo trasferimento in piazza Baracca da dove sarà dato il via alle 9. Da qui i ciclisti pedaleranno per 64 chilometri, tutti pianeggianti, fino a Valle Santa di Campotto e ritorno a Lugo. Lungo il percorso saranno allestiti tre ristori, il primo all'Agriturismo Massari a Chiesanuova di Conselice, il secondo a Valle Santa di Campotto e il terzo a San Patrizio, prima della pedalata per il ritorno. Il percorso si svolgerà su strade aperte al traffico e quindi tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada e ad avere con sé l'occorrente per le piccole riparazioni.

All'arrivo, sempre al centro di Madonna delle Stuoie, sarà poi allestito il pasta party finale che sarà seguito da una serie di premiazioni per le biciclette e gli abbigliamenti più estrosi, per chi sarà il primo a ritirarsi per cedimento meccanico o fisico, per il mezzo più bello e tante altre. Come sempre infatti, per confermare lo spirito festoso e goliardico della manifestazione, la pedalata sarà occasione anche per ammirare i simpatici agghindamenti dei pedalatori che ogni anno di più sanno stupire per la loro originalità.

L’iscrizione è possibile fino al giorno stesso della gara e costa 28 euro per i non tesserati e 25 euro per i tesserati. Per registrarsi si può compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.orgogliopieghevole.it.

“Orgoglio pieghevole” è nata per caso da un’idea di Paolo Cristofori, durante una cena tra amici, nel cinquantenario della nascita della bicicletta “Graziella” (ideata nel 1964). Alla prima edizione si contarono 120 partecipanti, mentre nell’ultima edizione sono stati 411.