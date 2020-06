Pellicole italiane e straniere al Cineparco

La rassegna "Bagnacavallo al Cinema", gestita presso il Cineparco delle Cappuccine dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune, prosegue questa settimana con varie pellicole fra cinema italiano e internazionale interpretate da grandi attori.

Luglio inizierà, mercoledì 1, con I Miserabili di Ladj Ly, premio della giuria al Festival di Cannes 2019. Del grande romanzo popolare di Victor Hugo il film usa l’ambientazione e una didascalia finale, per poi raccontare le periferie di Parigi ispirandosi alle rivolte di strada del 2005 e ad altri fatti realmente accaduti.

Giovedì 2 luglio sarà la volta del documentario Antropocene – L’epoca umana di Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal e Nicholas de Pencier, un viaggio nei sei continenti per parlare dell’impatto che l’attività umana ha avuto sul nostro pianeta.

Il fine settimana inizierà venerdì 3 con Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton, con Michael B. Jordan e Jamie Foxx che danno voce a una storia di ingiustizia in un’America che ancora oggi tollera disparità ingiustificabili.

Il cinema italiano è in programma sabato 4 luglio, con l’ultimo film di Gabriele Salvatores, Tutto il mio folle amore, road movie interpretato da Claudio Santamaria e Valeria Golino.

Domenica 5 luglio, e in replica lunedì 6, si proietterà Sorry we missed you, nuovo film di Ken Loach che torna a raccontare lo sfruttamento del lavoro nel Regno Unito partendo dalla vita di un trasportatore precario.

Il programma completo è disponibile sul sito www.arenabagnacavallo.it

A causa del necessario distanziamento interpersonale in ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19, i posti in platea vanno da 110 a 140 (i componenti uno stesso nucleo familiare o congiunti potranno sedere in posti adiacenti) rispetto ai 280 degli scorsi anni. È obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Per facilitare l’entrata in sala e garantire l’adeguata sicurezza, visto il ridotto numero di posti, è vivamente consigliata la prenotazione. È possibile effettuare la prenotazione unicamente al telefono o via WhatsApp comunicando nominativo, recapito telefonico e, qualora si prenotasse per più di una persona, se si è congiunti. Per prenotare: 351 8443876 (dalle 14 alle 19). Chi ha prenotato si deve presentare alla cassa entro le 21.15 per non perdere il diritto all’ingresso.

Il Cineparco delle Cappuccine è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Orari: apertura biglietteria 20.40 - proiezioni 21.30.

Prezzi: intero 6 euro - ridotto 5 euro - abbonamento: 40 euro per dieci spettacoli.

Non essendo possibile come negli scorsi anni la distribuzione dei cuscini per le sedie dell’arena, se lo desiderano gli spettatori sono invitati a portarli da casa.