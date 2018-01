Peppe Servillo, Giorgio Comaschi, le Divas e la star di X Factor al Teatro Socjale

Venerdì 12 gennaio - dopo la pausa natalizia - si alza nuovamente il sipario sulla seconda parte della stagione del Teatro Socjale di Piangipane, che presenta 11 venerdì in musica e tre eventi teatrali - di sabato - mescolando sempre forme alte di intrattenimento culturale e forme più popolari, fra spettacolo, socialità e convivialità, sempre nello spirito dei fondatori del Socjale. Inoltre novità del 2018, le “Nuove Proposte” del martedì sera, quando il Socjale diventa spazio di sperimentazione.

Il cartellone della seconda parte della stagione è stato presentato a Ravenna dal Presidente del Circolo Teatro Socjale Tiziano Mazzoni e dal Direttore artistico della stagione Christian Ravaglioli. Presenti anche il sindaco di Ravenna De Pascale e l'attore Giorgio Comaschi.

IL CARTELLONE MUSICALE

Venerdì 12 gennaio il cartellone 2018 del Socjale si apre con Le DIV4S - ItalianSopranos nello spettacolo “Aria” ovvero “l’Italia a tempo di musica”.

Venerdì 19 gennaio la Classica Orchestra Afrobeat plays Fela Kuti. Composta da 13 musicisti di estrazione mista classica, barocca, popolare - diretta da Marco Zanotti - l’Orchestra Afrobeat crea una terra di confine in cui si mescolano le sonorità e le peculiarità espressive degli strumenti della tradizione colta europea con le percussioni, i canti e le poliritmie africane. Il concerto è un omaggio a Fela Kuti, il genio musicale e il ribelle politico africano.

Venerdì 26 gennaio arriva al Socjale la voce storica dei Modena City Ramblers, ovvero Cisco Il Dinosauro Acustico. Stefano “Cisco” Bellotti propone due ore di musica con brani tratti dal suo album e composizioni storiche che hanno segnato il suo percorso artistico realizzato insieme a una delle più importanti band del panorama musicale italiano, i Modena City Ramblers appunto.

Venerdì 2 febbraio saranno di scena un’orchestra e una signora dal cognome famoso: nomi che hanno fatto la storia della Romagna musicale e del liscio: La Storia di Romagna & Riccarda Casadei con “La musica romagnola a teatro”. Il Socjale dedica una serata alla musica tradizionale e al suo nume tutelare. Riccarda Casadei, figlia del Maestro, introdurrà la serata con alcuni racconti del padre, video e foto. Interverranno anche Patrizia Ceccarelli, Franco Felisatti, Christian Ravaglioli, Giuliano Paco Ciabatta e i ballerini “alla Casadei” di Malpassi.

Venerdì 9 febbraio - in pieno carnevale - sarà tempo di Burlesque Show con Vera Dragone & Giuditta Sin nello spettacolo “Live Concert and Burlesque Tableau Vivant”. Le due artiste porteranno gli spettatori nel mondo dell’erotismo dei primi del ‘900, con un repertorio composto da canzoni d’epoca.

Venerdì 16 febbraio è la volta di Jennifer Phillips da XFactor UK per un concerto di musica Soul & Black / R&B. Già star in Inghilterra, la Phillips è considerata una tra le più incredibili voci del panorama R&B europeo. Dopo il suo primo tour estivo nel nostro paese, Jennifer torna in Italia per questa serie di eventi di inizio anno accompagnata da una band di giovani talenti di casa nostra.

Venerdi 23 febbraio ecco la Tango Spleen Orquesta. Nata dall’idea del musicista argentino Mariano Speranza, l’orchestra ha collaborato con importanti maestri argentini di tango tra cui Oscar Benavidez (storico nome del tango, che ha ballato con Troilo e Piazzolla).

Venerdi 2 marzo si potranno riascoltare le indimenticabili canzoni dell’usignolo di Francia, con l’Omaggio a Edith Piaf. Daniela Piccari voce, Dimitri Sillato pianoforte e violino, Andrea Alessi contrabbasso si misureranno con la tradizione musicale dei chansonniers francesi per interpretarne nuovamente i classici.

Venerdì 9 marzo è la volta di Raimondo Raimondi con il suo nuovo album “Isole”. Special guest Ivete de Souza. L’artista ravennate, virtuoso delle corde antiche e compositore, sarà protagonista di un venerdì vibrante con contaminazioni etno-jazz, brasiliane e ovviamente italiane.

Venerdì 16 marzo il Socjale ospita forse l’evento clou della seconda parte della stagione con il Peppe Servillo Trio cioè Servillo-Girotto-Mangalavite e lo spettacolo “Parientes” un viaggio attraverso le musiche di Astor Piazzola, Domenico Modugno, Lucio Dalla e altri. Il Socjale vuole così rendere omaggio a Fausto Mesolella, per aver sempre incantato con la sua chitarra il palcoscenico di Piangipane, con la Piccola Orchestra Avion Travel, Nada e tanti altri. La voce di Peppe Servillo è accompagnata dal piano di Natalio Mangalavite e dai sassofoni di Javer Girotto.

Venerdì 23 marzo il Teatro Socjale di Piangipane conclude la 28esima stagione con il cantautore Italiano Zibba che presenta il nuovo album “Le Cose”. Zibba arriva al grande pubblico grazie ai Premi della Critica al Festival di Sanremo 2014.

IL CARTELLONE TEATRALE

Sabato 3 febbraio Giorgio Comaschi presenta in prima nazionale sul palco del Socjale “Secondo lui. L’amore ai tempi del valzer.” È lo spettacolo teatrale dedicato a Secondo Casadei. La musica di Casadei è il ritratto di un territorio, lo spaccato di un’epoca, del costume, della società del dopoguerra, della rinascita economica, di nuove forme di divertimento; ed è la colonna sonora di tante coppie che si conoscono, s’innamorano e si sposano in tempi in cui l’approccio fisico e il contatto tra uomo e donna erano per niente facili. L’amore ai tempi del valzer, appunto. Il testo è di Giorgio Comaschi scritto con la collaborazione di Riccarda Casadei, figlia di Secondo. Le musiche sono tratte dal repertorio di Secondo Casadei mentre le musiche originali sono di Giuliano Ciabatta che cura le Edizioni Musicali Casadei Sonora insieme alla famiglia e affianca Comaschi sul palco.

Sabato 24 febbraio secondo appuntamento con il teatro del 2018 con Arianna Porcelli Safonov e il suo “Il Riding Tristocomico”, spettacolo stand-up comedy. Il Rìding Tristocomico ha una missione: accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale che sveglino le menti italiane dalla monnezza mediatica, politica e culturale che li sovrasta. Il Rìding Tristocomico vuol far tornare la speranza anche al pubblico più scettico, anche a chi pensa di avere solo due possibilità: la fuga del cervello o la fuga sul divano. Arianna Porcelli Safonov prende a schiaffi il pubblico tentando la defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente.

Sabato 3 marzo andrà in scena “Uomo a Vapore” di Roberto Mercadini e Fiorenzo Mengozzi. L’ultimo spettacolo teatrale della stagione è dedicato a un tema attuale: il digitale. Dove stiamo andando? Si vive a velocità vertiginosa, si è costretti a essere multitasking e costantemente connessi. Non c’è mai tempo e “si stava meglio quando tutto era lento, a misura d’uomo”. “Lentezza” non significa solamente andare piano, vuol dire prestare attenzione, avere consapevolezza e ascoltare, vivere intensamente e godere degli attimi. La sfida consiste quindi nel trovare un nuovo equilibrio. Ognuno, insomma, deve cercare un proprio modo di essere “uomo a vapore”. Lo spettacolo, con ironia e intelligenza, riflette e fa riflettere su tutto questo: futuro, passato, tempo, tecnologia, trasformazioni. Storie e racconti intrecciati a melodie meccaniche, rumori d’ingranaggi d’altri tempi, strumenti antichi e moderni, in una ricerca in cui il paradosso è sempre dietro l’angolo.

LE “NUOVE PROPOSTE” DEL MARTEDÌ

Il martedì delle “Nuove Proposte” è uno spazio di sperimentazione rivolto soprattutto ai giovani. Sono programmati dunque 3 film musicali, dedicati a Rollin Stones, Nick Cave e Pearl Jam, oltre che una serata rap.

Altra novità 2018 è la proposta di un biglietto abbonamento, valido per tutti gli spettacoli del Socjale da gennaio a marzo ad un prezzo veramente strepitoso.

Anche quest’anno, la chiusura della stagione vedrà sul palcoscenico vecchie e nuove glorie locali, che si esibiranno per raccogliere fondi interamente devoluti in beneficienza.

Sul sito www.teatrosocjale.it ci sono tutte le proposte e sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita. E come sempre, nella pausa degli spettacoli gli immancabili e imperdibili cappelletti del Socjale.