Per i 70 anni della Costituzione si proietta il film “Pertini il combattente”

In programma mercoledì 5 settembre alle ore 21 in piazza Nenni la proiezione del film documentario “Pertini il combattente”, di Graziano Diana e Giancarlo de Cataldo. Per l'occasione sarà presente anche il regista Graziano Diana.

Il film propone stralci della vita pubblica di Sandro Pertini offrendoci la testimonianza di un uomo che ha impostato tutta la sua vita sui valori fondanti della carta Costituzionale.

L'iniziativa è realizzata dal Comitato di Faenza per la valorizzazione e la difesa della Costituzione in collaborazione con il Comune di Faenza, nell'ambito delle celebrazioni faentine per i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

In caso di maltempo la serata si svolgerà al Cinema Italia, via Cavina 9.