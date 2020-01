Per San Valentino si scoprono i "mitici amori" di Palazzo Milzetti

In occasione della Festa di San Valentino, Palazzo Milzetti a Faenza propone un percorso guidato fra amore, arte e poesia dal titolo evocativo: ”Mitici Amori”.

Venerdì 14 febbraio e domenica 16 febbraio alle 16 parte una visita guidata a cura dei Servizi Educativi del Museo.

I visitatori potranno seguire un itinerario, che si snoderà lungo il percorso di visita del piano terra e del piano nobile e che comprenderà varie tipologie artistiche: storie mitologiche, storie epiche, avvenimenti storici introdurranno all’amore coniugale, all’amore tragico, all’amore non corrisposto.

In qualunque epoca, nulla si può opporre alla forza d'Amore, a cui è dedicata un'intera stanza all'interno dell'edificio, il Boudoir, sul cui soffitto campeggia il Trionfo d'Amore, di ispirazione petrarchesca.

Alla forza di Cupido si piegano dei e uomini; le loro storie sono raccontate dal pennello di Felice Giani: gli amori di Giove, il ratto di Proserpina, Diana ed Endimione. Ed ancora, Ulisse e Penelope, Rinaldo e Armida, Nettuno e Anfitrite, Apollo e Dafne, che rifiuta il dio innamorato proprio per volontà di Amore.

Per terminare, la bellissima fiaba di Amore e Psiche.

Il percorso guidato è fino ad esaurimento posti.