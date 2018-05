Pesca, spettacoli e mostre alla tradizionale “Festa del Ghetto”

Anche quest’anno Lugo ha la tradizionale “Festa del Ghetto” organizzata dalla Chiesa della Beata Vergine delle grazie, dalla Pro Loco e dal Rione Ghetto. L’evento si sviluppa nelle giornate di sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 maggio.

Sabato 19 maggio alle 17.30 si tiene la santa messa e alle 20.30 un saggio di chitarra.

Domenica 20 maggio alle 21 si svolge la processione presieduta da Antonello Caggiano Facchini (direttore dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici) per corso Matteotti e le vie Giordano Bruno, Tellarini e Vespignani.

Lunedì 21 maggio sante messe alle 9, alle 10.30 e alle 18.30. Alle 17.30 adorazione eucaristica e santo rosario, alle 18.30 santa messa presieduta da don Leonardo Poli (parroco della Collegiata).

La festa culmina nella serata con lo spettacolo musicale “I Beghi per caso” nella storica collocazione alla Porta del Ghetto (corso Matteotti) con vino e ciambella offerti ai partecipanti.

Alle 19 viene aperta in corso Matteotti 13 una vetrina, curata dall’Associazione nazionale marinai d’Italia e dall’Associazione Arma Aeronautica, per le celebrazioni dell’imminente 100esimo anniversario della morte di Francesco Baracca, intitolata “Giuseppe Miraglia e Francesco Baracca. Aviatori lughesi, uniti nella Gloria”. Sono esposti cimeli, fotografie e modelli che riproducono gli aerei pilotati da Baracca e Miraglia.

Nei locali della canonica viene allestita la tradizionale pesca di beneficienza aperta da sabato a lunedì.