"Pesce d'aprile", Cesare Bocci e Tiziana Foschi in scena per beneficenza

Arriva al Teatro Rasi di Ravenna lo spettacolo di beneficenza "Pesce d'Aprile" con Cesare Bocci e Tiziana Foschi il 7 febbraio 2020. Uno spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Daniela Spada e Cesare Bocci per la regia di Cesare Bocci.



Il ricavato della rappresentazione verrà devoluto a sostegno delle Associazioni di volontariato organizzatrici: Associazione A.L.I.Ce ODV per la lotta all'ictus cerebrale, Associazione Alzheimer Ravenna e Associazione Ravenna Parkinson.



Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico scritto da Daniela Spada e Cesare Bocci, che in meno di un anno ha venduto più di diecimila copie, è il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande: un’esperienza di vita reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e di una donna che non si danno per vinti quando all’improvviso il destino sconvolge la loro vita.



Uno spettacolo vero, lucido, ironico e commovente, in cui i due protagonisti si mettono a nudo svelando le loro fragilità, raccontando come all’improvviso possano crollare le certezze e come si possa risalire dal baratro con caparbietà, incoscienza, tanto amore e voglia di vivere. In un’alternanza di situazioni dolorose, grottesche, a volte divertenti, si delinea l’immagine di una donna prigioniera di un corpo che non le obbedisce più e che lotta per riconquistare la propria vita, con il suo uomo che le è accanto sempre e comunque sorridente. Con ironia e disarmante lucidità prende corpo una testimonianza diretta che trasmette tanta forza, quella forza che spesso manca nel quotidiano. Un racconto al quale si assiste in un contrasto positivo di emozioni: con gli occhi lucidi e la risata che prorompe all’improvviso a volte amara, altre volte semplice, spontanea, liberatoria.



Biglietti: 26,50 euro