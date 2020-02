Un "Pesce d'aprile" per far del bene: in scena Cesare Bocci e Tiziana Foschi

Sono Cesare Bocci e Tiziana Foschi i protagonisti dello spettacolo “Pesce d’Aprile” che va in scena al Teatro Rasi di Ravenna venerdì 7 febbraio, alle 21.

Due grandi nomi della tv e del teatro che propongono a Ravenna uno spettacolo ironico, forte, ma soprattutto solidale. Il ricavato dello spettacolo, infatti, sarà interamente devoluto alle associazioni di beneficenza organizzatrici A.L.I.Ce Ravenna, Alzheimer Ravenna e Ravenna Parkinson.

Le tre organizzazioni sono impegnate rispettivamente nella lotta all’Ictus Celebrale, all’Alzheimer e al Parkinson e all’assistenza e al sostegno dei malati e dei loro caregiver familiari. Grazie al ricavato dello spettacolo le Associazioni potranno continuare a finanziare le attività e i progetti finalizzati a migliorare il benessere psico-fisico di anziani, malati e persone non autosufficienti.

Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico, "Pesce d’Aprile" è scritto da Daniela Spada e Cesare Bocci, ed è il racconto di un grande amore: un’esperienza di vita reale, toccante, intima e straordinaria, vissuta da un uomo e da una donna, interpretati da Cesare Bocci e Tiziana Foschi.

In un’alternanza di situazioni dolorose, grottesche, a volte divertenti, si delinea l’immagine di una donna prigioniera di un corpo che non le obbedisce più e che lotta per riconquistare la propria vita, con il suo uomo che le è accanto sempre e comunque sorridente.

Con ironia e disarmante lucidità prende corpo una testimonianza diretta che trasmette tanta forza, quella forza che spesso manca nel quotidiano. Un racconto al quale si assiste in un contrasto positivo di emozioni: con gli occhi lucidi e la risata che prorompe all’improvviso a volte amara, altre volte semplice, spontanea, liberatoria.

E’ possibile acquistare i biglietti sul sito www.vivaticket.it o presso i rivenditori autorizzati (Bar Tabacchi Revenge, Tessere di Viaggio, Agenzia la Classense e Desiderando Viaggiare).