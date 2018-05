"Le petit atelier errante": appuntamento con un laboratorio artistico narrativo

Giovedì alle 17 alla Macina (via Faentina, 284) è stato organizzato un laboratorio artistico narrativo dal titolo "Le petit atelier errante" dove verrà presentato il libro "Sulla cresta dell'Onda, la leggenda del cavallo andaluso. "Questo libro fa parte della collana Controlume le favole per fantasticare nell'energia dei colori per sviluppare empatia e solidarietà, edita da Arteinte - spiega Valeria Leoni, presidente dell'associazione di promozione sociale no profit Arteinte Social Project di Ravenna c-. Lo scopo è di raccogliere fondi da destinare in parte alle famiglie per sostenere le cure per i loro figli".