"Phototravel" tre giorni dedicati alla fotografia di viaggio, fra mostre e workshop

Un altro appuntamento nel segno della fotografia e dei reportage a Palazzo Rasponi 2, via D’Azeglio 2: venerdì 22 alle 17 inaugura il fine settimana della rassegna Phototravel la mostra “Mongolia in 40” di Mirco Buscherini. A seguire, dalle 17.30, proiezione (della durata di circa 15 minuti l’una) in successione di alcuni reportage, realizzati da giovani autori, tutti aventi come tema il viaggio e la ricerca di un punto di vista sul mondo: Kristina Dogani “Sguardi a colori (India)”, Alice Naso “A typical Venice view”, Francesca Ruosi “Visione diversa del mondo”, Emma Graziani “The venetian paradise (Venezia)”, Matteo Redaelli “Land of contrasts (Scozia)”, Gessica Porceddu “Wanderlust - persi a Berlino”, Rebecca Croci “Un giorno di maggio a Marina di Ravenna”, Giulia D'Addato “Giordania”. Durante l’intera giornata di venerdì sarà possibile partecipare a visite guidate a Palazzo Rasponi del Cavaliere con Lorena Colonia dell’Università di Bologna.

In programma per sabato 23 dalle 14.30 alle 18.30 il workshop gratuito di fotografia di viaggio a cura di Domenico Bressan dell'Associazione TANK – Sviluppo e immagine. L'iscrizione è obbligatoria all'indirizzo: palazzorasponi2@comune.ra.it

La rassegna continua domenica 24 dalle 10.30 con le seguenti proiezioni a cura di Ekiwidò: “London Air” di Elisa Servidei, “Paris” di Chiara Occhiali, “Le domeniche a Mont-Rolland (Senegal)” di Wilma Guerrini, “Omaha Beach (Normandia)” di Donatella Guerrini, “Scatti di umanità” di Alice Bandini, “Da Atene ad Alfonsine in bici” di Michelangelo Vignoli, “Iran, tra passato e presente” di Paolo Boschi e Barbara Pozone, “Attraverso l’Iran” di Matteo Crociani, “Giappone...Un viaggio che cura l'anima” di Elena Guidi, “Mongolia in 40” di Mirco Buscherini. Chiude la giornata l’appuntamento alle 17, “tea time” con Roberta Palla “Alla scoperta dei grandi fotografi di viaggio”.

Palazzo Rasponi 2 si conferma come luogo aperto e disponibile ad accogliere proposte culturali, specie se provenienti dai giovani che a vario titolo vivono a Ravenna. Il programma della rassegna Phototravel è stato interamente curato e realizzato dagli studenti dell'Unibo in tirocinio formativo.