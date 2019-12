Pia Tuccitto e Federica Lisi in scena con lo spettacolo "Io e lei"

Sabato 7 dicembre va in scena al Teatro Masini di Faenza lo spettacolo “ioelei”, la storia di due vite in una narrazione carica di forza ed emozioni che integra parole, musica e ricordi. Protagoniste la cantautrice Pia Tuccitto e Federica Lisi, già campionessa di volley.

Due donne, due storie, due percorsi di vita apparentemente distanti, incrociano “quasi casualmente” le proprie esistenze. Da questo incontro nasce un sodalizio umano ed artistico che dà vita ad un progetto di musica & parole che da quattro anni sta calcando i palcoscenisci della penisola.

La perfetta sintonia tra i testi della rocker, scritti in oltre vent’anni di carriera, e i racconti di Federica, che ha messo a nudo la sua anima nel libro autobiografico “Noi non ci lasceremo mai”, creano una particolare atmosfera. Non è solo un spettacolo, non sono solo belle canzoni, non sono solo testi che rispecchiano tutto quello che è il vissuto di due persone speciali, ma sono momenti di grande pathos, una lezione, un balsamo, un mantra, un monito e un punto di partenza. Non una fine.

Sul palco, assieme alle due protagoniste, Luca Longhini alla chitarra, per una versione più intima ed emozionale dello spettacolo.