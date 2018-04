Piatti gustosi alla Sagra dell'asparago selvatico

Ritorna a Casal Borsetti, per il terzo anno consecutivo, la Sagra dell'asparago selvatico, organizzata dal Centro sociale ricreativo Auser "Scuola Viva" e dalla Polisportiva "Stella Rossa" di Casal Borsetti, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

L'appuntamento è per domenica 29 aprile a partire dalle 12.00, presso la ex scuola elementare in Piazza Marradi 4 a Casal Borsetti, dove viene allestito, anche quest'anno, lo stand gastronomico con specialità a base di asparagi di pineta.