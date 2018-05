Piatti prelibati, musica e divertimento allo Strawberry Day

Torna anche quest’anno lo Strawberry Day, la manifestazione che mette al centro la solidarietà in un’atmosfera di allegria e sano divertimento per tutti.

L’appuntamento è fissato per il 20 maggio a Bagnacavallo, presso la Casa della Birra, di via Albergone 27.

Si parte alle ore 11.15 con la giornata campestre, per proseguire alle ore 12 con l’aperitivo di benvenuto e, a seguire, con il pranzo (nel menù: strozzapreti al ragù o alla norma, arrosto con patate o Caesar Salad, fragole e dolci da forno).

La partecipazione è a offerta consigliata: per gli adulti 25 euro, per i bambini (6-12 anni) 10 euro; solo pomeriggio, 15 euro.

Il programma prosegue alle ore 15 con le dimostrazioni di primo soccorso, la tombola con ricchi premi, ancora fragole e dolci da forno, il concerto “Beatles Tribute” con The Menlove e l’esibizione della scuola di tango argentino “Unotango”.

La prenotazione può essere effettuata - entro lunedì 14 maggio 2018 - ai seguenti recapiti: La Casa della Birra, tel. 388 7372343; Cuore e Territorio, 392 3711047 – 347 6167749

Il ricavato dell’edizione 2018, contraddistinta come sempre dalla dolcezza delle fragole, sarà devoluto alla onlus ravennate Cuore e Territorio – che fra le sue attività annovera la prevenzione cardiologica - per l’acquisto di un cicloergometro, che andrà al reparto di Cardiologia dell’Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna.