Piazza a lume di candela e passeggiate romantiche per il risparmio energetico

Il Comune di Cervia ha aderito per il dodicesimo anno consecutivo a “M’illumino di meno – Festa del Risparmio energetico”, iniziativa promossa da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2 (in occasione dell’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenuta il 16 febbraio 2005).

L’obiettivo della campagna è quello di dimostrare come il risparmio sia una possibilità concreta e reale, che tutti devono attuare per superare i problemi energetici che assillano il nostro Paese e gran parte delle nazioni del pianeta.

Cervia ha accolto l’invito ed ha programmato diverse iniziative nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio.

In Piazza Garibaldi dalle ore 18.00 “La Piazza a lume di candela” riduzione dell’illuminazione della Piazza Garibaldi e della Piazzetta Pisacane con accensione di candele e la diffusione in diretta della trasmissione Caterpillar.

Alle ore 18,15, cielo permettendo “Il cielo e le stelle”, un suggestivo sguardo agli astri guidato dall’Associazione Astrofili Cesenati.

Sempre in Piazza Garibaldi “Camminar leggendo: passi di lettura a lume di candela per arrivare alla Luna!”. Un gruppo di volontari amici della Biblioteca dalle 18,00 alle 18,30 camminando sotto i portici leggono pagine di prosa e poesia e cantano canzoni.

Nella Saletta “Artemedia” sotto il portico dalle ore 18,30 distribuzione gratuita (sino ad esaurimento) ai cittadini di Cervia di una lampadina a basso consumo, messa a disposizione dall’Assessorato alle Politiche Ambientali .

Per l’occasione, a chi porta una sportina di plastica viene data in cambio una sportina di cotone, fornita dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della campagna di sostenibilità "Consumabile".

Sempre nella Saletta Artemedia “Se vuoi il caffè... pedala”. La deliziosa bevanda si potrà gustare pedalando; la bicicletta è collegata a un generatore di energia che alimenterà una macchinetta del caffè e anche del tè. Anche i bambini sono invitati ad aiutare i loro genitori a pedalare.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione dell’azienda Buonristoro vending group.

MUSA, il Museo del sale di Cervia per il terzo anno ha deciso di partecipare con l’iniziativa MUSA A LUME DI CANDELA che prevede l’apertura straordinaria del museo dalle 17.00 alle 19.00 e una romantica passeggiata culturale gratuita alla scoperta del museo, alla magica luce di fiaccole e lanterne, in compagnia dei salinari dalle 17.15 alle 18.00.

Lo Staff della Pista del Ghiaccio offrirà un piccolo aperitivo.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a dare un concreto e significativo contributo alla Festa del Risparmio energetico invitando tutti a spegnere le luci e i dispositivi elettrici non indispensabili, venerdì 23 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Per aderire: www.caterpillar.blog.rai.it. Per informazioni: Comune di Cervia tel. 0544/979215.