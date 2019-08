In piazza i grandi successi degli U2

In the Name of Love è il nome del concerto - tributo agli U2 che venerdì 16 agosto, alle 21.15, viene portato in scena in piazza San Francesco da Officine della musica.

Lo spettacolo proposto è un viaggio musicale nella storia della band irlandese che ha riscritto i canoni del rock, utilizzandolo come mezzo per gridare al mondo la necessità di cambiare. Il progetto del tributo è nato nel 2016 come sfida per ricreare fedelmente, in uno spettacolo unico, la magia, le atmosfere e il sound della leggendaria band. Si tratta di un concerto, della durata di circa due ore, studiato nei minimi particolari: dalla meticolosa ricerca del suono all'attenta cura della scenografia, impreziosito dall'utilizzo di materiale video e dall'esecuzione di una scaletta ricca dei più grandi successi della carriera degli U2. Le coreografie dei corpi di ballo sono di Officina del Musical e Wait for Sound e le performance di Body Flyng. Il gruppo che si esibirà è composto da Marco Castelvetro (voce), Fabrizio Moretti (chitarra e cori), Francesco Preziosi (basso) ed Eleonora Casadio (batteria).

A cura di Ensemble Mariani, sotto la direzione artistica di Matteo Salerno con il sostegno del Comune di Ravenna - assessorato al Turismo. Ingresso gratuito.