Piazze del centro in festa tra mercatini, zucchero filato, spettacoli e Telethon

Continuano gli appuntamenti natalizi nel centro di Ravenna.

In piazza del Popolo naturalmente ci sono i Capanni del Natale, aperti dalle 10.30 alle 21.30, mentre sotto i portici di Via Gordini e Via Corrado Ricci sabato e domenica torna il Mercatino Fatto Ad Arte.

Sabato 14 dicembre Piazza del Popolo però ospita anche l'evento Telethon, la manifestazione di raccolta fondi a favore della ricerca sulla distrofia muscolare e altre malattie genetiche.

Domenica invece sono attese le esibizioni delle ginnaste agoniste della sezione ritmica di Edera Ravenna dalle 11.00 alle 12.30, con possibilità di prova per tutti i bambini.

In piazza San Francesco sabato 14 dicembre alle 15.30 arrivano lo spettacolo di Officina della Musica e i laboratori per tutti i bimbi, mentre la distribuzione dello zucchero filato si tiene il pomeriggio di domenica 15 dicembre.

Domenica c'è aria di festa anche nei Giardini Speyer con lo spettacolo Stravagarte (ore 15.00), magia, bolle di sapone, illusionismo a cura di Teatro Lunatico. Seguono poi il Laboratorio Creativo e le lettere animate (ore 16.00) dell'Associazione Tra le Nuvole.