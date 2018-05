Pic-nic, visite, lucciole e farfalle nella giornata della biodiversità

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna celebra la Giornata europea dei parchi e la Giornata mondiale della biodiversità con una serie di eventi sabato 26 e domenica 27 maggio nel Podere Pantaleone di Bagnacavallo, nella Riserva naturale di Alfonsine e alla Piccola oasi “Lilly e i Vagabondi” di Villa San Martino di Lugo.

I primi appuntamenti sono per sabato 26 maggio nell’oasi del Podere Pantaleone, in vicolo Pantaleone 1, laterale di via Stradello, a Bagnacavallo con l’iniziativa “I grandi alberi dell’oasi”. Alle 10.30 c’è la visita guidata all'interno dell'oasi e ai vecchi alberi, anche monumentali d’Italia e secolari. L’iniziativa è gratuita e dedicata a famiglie e adulti. Alle 12 sarà possibile fare un pic-nic all’oasi con assaggio di vini del consorzio "Il Bagnacavallo" e frutta di stagione. Saranno messe a disposizione dei visitatori sedie e tavoli. La partecipazione è gratuita. Nel pomeriggio si potranno provare i giochi di una volta, mentre alle 21 c’è l’iniziativa “Natura nella notte per lucciole, gufi, assioli, rane, raganelle”. L’appuntamento è a pagamento. Per prenotazioni contattare i numeri 0545 280898 o 347 4585280. Per ulteriori informazioni contattare il numero 347 4585280 o scrivere alla mail info@poderepantaleone.it.

Gli appuntamenti proseguono nella stessa giornata ad Alfonsine, in occasione della Sagra delle Alfonsine. Nello stand della Riserva Naturale presente alla sagra ci saranno le premiazioni del concorso di poesia per le scuole “La bellezza dell’universo”. Domenica 27 maggio le iniziative si spostano alla Riserva naturale di Alfonsine, dove alle 10 e alle 15 c’è “Sulle ali della riserva” con un’escursione in Riserva naturale con un approfondimento sulle farfalle che la popolano. La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria al numero 0545 38149 o alle mail casamonti@atlantide.net e ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it.



Nella Piccola oasi “Lilly e i Vagabondi” di Villa San Martino di Lugo, in via Rio Fantino 1/1, domenica 27 maggio si celebra la Festa dell'ambiente. Alle 15 è in programma una passeggiata alla scoperta degli insetti guidata dal naturalista Andrea Velli, mentre alle 17 c’è l’incontro con Linda Maggiori, vincitrice del premio “Luisa Minazzi 2017” per lo stile di vita virtuoso e amico dell’ambiente. Alle 19.30 sarà possibile cenare alla Piccola oasi. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 25 maggio al numero 335 6480310. Infine, alle 21 arriva l’iniziativa “Lucciole, fate e fuochi fatui” con osservazione delle lucciole.

Durante tutti gli eventi sarà possibile portare le proprie scarpe da ginnastica usurate per partecipare al progetto "Le tue scarpe al centro".

Gli eventi sono organizzati dal Ceas Bassa Romagna, dall'associazione Lestes al Podere Pantaleone, dalla cooperativa Atlantide alla Riserva di Alfonsine e dalla Piccola Oasi “Lilly e Vagabondi” per la Festa dell’ambiente con la collaborazione dell'Associazione Nordic Walking. L'Ucbr partecipa con questi eventi anche alla Wellness week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita (18-27 maggio).