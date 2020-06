“Piccole tessere, grandi artisti”, partono i corsi di mosaico per bambini

Il laboratorio di Annafietta a Ravenna lancia una nuova iniziativa dal titolo “Piccole tessere, grandi artisti” dedicata ai più piccoli. A partire dal 26 giugno ogni venerdì mattina, nel pieno rispetto di tutte le normative contro la diffusione del Covid-19 e delle distanze necessarie per garantire la sicurezza di tutti, lo staff del laboratorio accompagna, passo dopo passo, i bambini alla scoperta delle meraviglie del mosaico bizantino e del fascino delle tessere di pasta vitrea.

Il corso è rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni e si svolgerà sulla terrazza del laboratorio di mosaico in via Argentario a Ravenna, a due passi dall’ingresso della Basilica di San Vitale, tutti i venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 con un minimo di cinque e un massimo di dieci iscritti per ogni singola giornata.

I giovanissimi artisti verranno forniti di tutti gli strumenti necessari e dopo aver provato con le loro mani a realizzare piccole composizioni in mosaico, saranno seguiti durante la composizione di un kit. Impareranno così ad amalgamare ed utilizzare la malta cementizia e ad applicare le tessere con la tecnica del metodo diretto che lascia le fughe in sottosquadro per il tipico gioco di luci, riflessi e chiaroscuri. Terminata la loro “opera d’arte”, i bambini potranno portarla a casa e conservarla come ricordo dell’esperienza vissuta. Il costo di iscrizione a “Piccole tessere, grandi artisti” è di 40 euro, comprensivo di materiale per la realizzazione del mosaico.

I corsi per i bambini non saranno gli unici proposti nelle giornate del venerdì. Già a partire dal 19 giugno infatti, in occasione di "Ravenna bella di sera", con gli esercizi del centro storico aperti per accogliere turisti, famiglie e cittadini, il laboratorio di Annafietta aprirà le sue porte e organizzerà dalle ore 20.00 nuovi corsi di mosaico, in questo caso riservati agli adulti.

In particolare, venerdì 19 si realizzerà, guidati da uno staff di esperti artigiani del settore, il numero civico in mosaico che potrà poi essere affisso davanti ad abitazioni private ed edifici. Il materiale, dalle tessere alla mattonella passando per gli strumenti, verrà messo a disposizione di ogni iscritto e anche in questo caso l’opera realizzata potrà essere conservata dagli iscritti stessi. Il programma dei corsi per adulti proseguirà poi il 26 giugno con una serata dedicata ai libri con l’originale decorazione in mosaico del dorso di un volume o di un intero libro con copertina rigida. Per ogni serata saranno disponibili per gli iscritti da un minimo di tre ad un massimo di dieci posti. L’adesione al corso serale per adulti è di 90,00 Euro, comprensivo di tutto il materiale.

Per tutti i corsi proposti da Annafietta è necessario effettuare la prenotazione rivolgendosi al Tel. 348.9375250 oppure mail info@annafietta.it.