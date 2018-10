Piero Fassino affronta i problemi della sinistra e la storia del Pd

Venerdì 19 ottobre alle ore 20:30 nella sala Bigari del Municipio di Faenza, in piazza del Popolo, arriva Piero Fassino per la presentazione del suo libro “PD davvero”.

Sono trascorsi oltre dieci anni dalla fondazione del Partito Democratico, il 14 ottobre 2007. Un decennio in cui il mondo, l’Europa, l’Italia sono cambiati radicalmente. Per un secolo, il Novecento, la sinistra ha affermato i suoi valori grazie a quattro parole – sviluppo, lavoro, protezione sociale, democrazia – che oggi appaiono lesionate. Di fronte a tutto questo, cosa deve fare una sinistra che non si rassegni a una condizione di minorità? Come si affermano i diritti in una società flessibile? Come si costruisce una società multiculturale che non chieda rinunce all’identità e renda ciascuno sicuro e libero da paure?