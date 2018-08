"Pietro con noi": torneo di beach volley per ricordare Pietro Pezzi

A un anno di distanza dalla scomparsa di Pietro Pezzi, il mondo della pallavolo ravennate ha scelto di ricordare – in maniera semplice, ma concreta – l’amico e il compagno di squadra, perito in un incidente stradale mentre, con la divisa della Polizia di Stato, era in servizio.

L’appuntamento più imminente è quello di domenica 2 settembre. Al bagno Coco Loco di Marina di Ravenna si disputa il trofeo ‘Pietro con noi’, torneo di beach volley organizzato dagli amici più stretti di Pietro e aperto a tutti, con una appendice legata alla solidarietà, visto che i proventi verranno devoluti in beneficenza.

Inoltre il D. Spedition Ravenna, società cittadina neopromossa nel campionato regionale di serie D maschile, ha deciso di cambiare il proprio nome, diventando la Pietro Pezzi Ravenna e fa il proprio debutto stagionale al Torneo dell’uva di San Pietro in Vincoli. Il torneo, alla seconda edizione, si disputa il 20, 21 e 22 settembre e vede la partecipazione di altri tre sodalizi di serie C, ovvero i padroni di casa dell’Atlas, il Consar Ravenna e il Volley Cesenatico.