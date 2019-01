Pietro Lenzini apre le Serate Artistiche degli Acquerellisti

Martedì 15 gennaio alle 17.30 alla Sala Bigari della Residenza Municipale, in Piazza del Popolo 46 a Faenza, alla presenza del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Massimo Isola che introdurrà la serata, l’Associazione Acquerellisti Faentini inaugurerà l’anno 2019 con la “Prima” delle Serate Artistiche e della Cultura tenuta dal prof. Pietro Lenzini, pittore, incisore e acquerellista, già docente e Vicario all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dal titolo “Conversazione sul disegno come progetto”.

Nel corso della serata verrà dato rilievo pubblico alla nomina di Membro Socio Onorario degli Acquerellisti Faentini al Prof. Lenzini, nominato dal Presidente Rolando Giovannini il 28 novembre 2018.

Pietro Lenzini è il terzo socio onorario dell’Associazione, che fa seguito alla nomina di Rolando Giovannini del 2013 e di Muky del 2014. Lenzini ha partecipato in più occasioni con interventi teorici e didattici alla vita dell’Associazione, che gli è grata per il suo sostegno sempre forte e presente.

I successivi incontri per le Serate Artistiche si terranno alle 20.30 presso la sede dell’Associazione Acquerellisti al Centro Sociale Corbari in Via Canal Grande 46 a Faenza nei seguenti giorni e coi seguenti relatori: martedì 12 febbraio con il prof. Enzo Babini, martedì 5 marzo con Anna Bucchi, martedì 9 aprile con il prof. Michele Gottarelli.