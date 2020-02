Tanti buoni piatti da gustare alla Sagra del Cotechino

Dal 20 al 24 febbraio si svolge la sesta Sagra del Cotechino al centro sociale di Pisignano e Cannuzzo. Una festa per ritrovarsi, divertirsi e mangiare tanti piatti gustosi.

Le ricette che deliziano i partecipanti sono principalmente a base di cotechino, ma ci sono anche altre pietanze come ravioli e cappelletti al ragù. Oltre alla gastronomia ci sono anche altri appuntamenti alla sagra: giovedì sera è in programma una serata dedicata allo sport, raccontata dai giovani del Calcio del Duca Ribelle che sono andati in altre società, anche professionistiche.

Venerdì e sabato si cena dalle 19, mentre domenica appuntamento a pranzo (solo su prenotazione).