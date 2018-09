Pittura, fotografie e percorsi: le mostre della Fira

Non solo folklore e allegria alla Fira di Sett Dulur 2018: in occasione della festa Russi ospita tante esposizioni artistiche a partire dl 7 e fino al 23 settembre.

Si può ammirare la rivelazione del Grand Prix Artémisia 2018 Lorena Canottiere, a Russi con le tavole originali di Verdad nella mostra dal “Di rovi di bacche di fango non importa”, oppure il percorso espositivo "Figure del vuoto", composto da quattro mostre personali.

Spazio anche alla mostra fotografica di Amleto Casali: “Una vetrina sulla città” e a numerose altre iniziative.

7/23 settembre, Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia: DI ROVI DI BACCHE DI FANGO NON IMPORTA , “Verdad” tavole originali di Lorena Canottiere;

8/17 settembre, Sala Cassa di Risparmio in corso Farini 64: TERRAE collettiva d'arte Artej - Ritagli d'arte;

8/17 settembre, Piazza Farini 37, 35 ANNI - IL PERCORSO mostra fotografica;

8/23 settembre, FIGURE DEL VUOTO alla Ex Chiesa in Albis (piazza Farini) con opere di Maria Giovanna Morelli, Giovanni Lanzoni, Patrizia Giambi ed Elena Hamerski;

8/23 settembre, Via Garibaldi 138, ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA - mostra di ceramica e pittura;

9/17 settembre, Chiesa Arcipretale in piazza Farini, IL VOLTO RITROVATO;

11/17 settembre, Residenza Municipale in piazza Farini, AMLETO CASALI - una vetrina sulla città, mostra fotografica;

12/17 settembre, Teatro Comunale in via Cavour 10, SENZA ETA' - opere fotografiche di Rosetta Berardi;

12/17 settembre, Residenza Municipale in piazza Farini, SONO DI RUSSI PERCHÉ... - mostra fotografica;

12/17 settembre, Vicolo della Chiesa CINQUANTAPERCENTO - Mostra di pittura di Daniele Cristofori;



13/17 settembre, Via G. Bruno 1, TOMMASO MARTINES piccola bottega del disegno;

13/17 settembre, Atrio Residenza Municipale in piazza Farini - esposizione di modelli e figurini;

14/17 settembre, Centro Commerciale i Portici in via Ungaretti: 72 ARTISTI IN COLLETTIVA.