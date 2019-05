Una pizzata di beneficenza per aiutare i gatti della città

Mercoledì 5 giugno ore 20.00 presso la Pizzeria bruschetteria Lago Max in Via Staggi 221 a Ravenna, si tiene una pizzata di beneficenza in favore di Enpa.

In programma giro pizza, bibita e caffè a € 15,00, il ricavato viene utilizzato per l'alimentazione e le cure dei gatti randagi delle colonie feline gestite dalla nostra Sezione.

Prenotazione obbligatoria, entro il 3 giugno, al numero 3391385034, anche con SMS o via mail all'indirizzo ravenna@enpa.org.