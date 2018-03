Podismo, benessere e divertimento con "la Corsa della Cicogna"

Il 12 aprile si svolge al Villaggio del Ristorante La Campaza (Fosso Ghiaia) la “Giornata dello Sport e del benessere: la Corsa della Cicogna”; la manifestazione giunge quest’anno alla quinta edizione ma sono state apportate alcune modifiche.

L’incremento costante dei partecipanti, più di 1000 all’ultima edizione, hanno dato il via a una situazione molto più articolata e legata non solo alla corsa ma anche al benessere e al territorio a 360°.

Sono coinvolte diverse realtà (circa una quarantina) tra palestre, negozi di articoli sportivi, erboristerie e società sportive che si presentano con esibizioni e performance in tutte le aree del parco.

Un’altra importante novità di quest’anno è l’inserimento del percorso in bicicletta con partenza dal Villaggio fino alle Valli Ortazzo e Ortazzino in collaborazione con FIAB.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di inquadrare il volto della località legato alle sue principali caratteristiche ambientali, alle potenzialità di crescita del turismo naturalistico ed enogastronomico, il potenziale dell’agricoltura, turismo e di altri settori economici.

Sport, natura, benessere e territorio uniti al rispetto per gli animali sono i concetti che questa manifestazione sportiva vuole trasmettere a tutti i presenti.

Per i più piccoli: dalle ore 16.00 "Tutti in sella" e animazione; alle 16.30 Caccia al Tesoro. Sempre alle ore 16.30, merenda e poi alle 17 Riconosci gli ingredienti (gioco per bambini e genitori). Ore 18.00 scatta "La Corsa dei Cicognini", 600mt di pura adrenalina.

Alle ore 19 il via alla vera e propria gara, dove ognuno dei partecipanti può scegliere quale percorso affrontare (2, 6, 8, 10 km), in base alle proprie capacità.

L’iscrizione alla podistica è di euro 2.00 a partecipante dalle ore 14.00 del giorno stesso, l’importo va ai Podisti di Porto Fuori i quali provvedono alla premiazione.

Vengono premiate le società o gruppi sportivi con maggior numero di iscritti.

La Campaza offre a tutti i partecipanti il pacco gara, composto da Biscotti Artigianali e Miele Biologico di Pineta e nel percorso allestirà i punti ristoro.

Al traguardo dei 10 km, chi vorrà potrà fermarsi a mangiare in compagnia, un menu RUN FOR EAT improntato sulle tradizioni locali.