Podismo, salta la "Valli e Pinete". Si lavora per fissare una nuova data

Doveva svolgersi domenica 1 marzo, con partenza dal Pala De Andrè, la 46^ Valli e Pinete, ma la gara è stata annullata come previsto dalla disposizione della regione per il contenimento del Coronavirus.

La gara che attraversa tutta la pineta da Punta Marina fino a Marina di Ravenna per poi passare dalla Pialassa Piomboni è stata annullata, ma ancora non si ha notizia certa su uno slittamento ad altra data. Su Facebook l'Atletica Mameli, che si occupa dell'organizzazione dell'evento, informa che "Lo staff della Valli e pinete sta valutando la possibilità di spostare la gara ad altra data a breve (fare delle ipotesi è ancora prematuro). Qualora ciò non fosse possibile causa prolungamento dell’ordinanza regionale o causa concomitanze di altri eventi che si stanno annullando di ora in ora la manifestazione sarà posticipata al 07/03/2021".

Podisti e non rimangono dunque in attesa di ulteriori sviluppi.