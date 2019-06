Poesia e incontri in un "Mare di solidarietà": nei lidi arrivano Mercadini, Cavina e "Parole Note"

A partire dal mese di luglio torna la rassegna “Un mare di solidarietà”, che quest’anno tocca anche i lidi sud. Fino ad agosto Casal Borsetti, Porto Corsini, Marina Romea e Punta Marina ospitano concerti, incontri e presentazioni di libri con autori ed artisti del territorio, ma non solo.

Nata da un’idea della poetessa ravennate Livia Santini, la rassegna si svolge in favore dell’associazione Piccoli Grandi Cuori, che a Bologna si occupa di bambini con cardiopatie congenite e delle loro famiglie. Un impegno che Santini persegue da tempo e che lo scorso anno ha permesso l’acquisto dello strumento di precisione Nicas Navigator, in uso nel reparto dallo scorso novembre.

“L’obiettivo di questa sesta edizione - Livia spiega Santini - è quello di raccogliere donazioni al fine di abbellire il reparto con disegni favolosi in modo che i bimbi ricoverati si sentano in un luogo accogliente e che li distragga dalle cure. E’ bene specificare che non essendoci presso l’ospedale civile di Ravenna un reparto specifico cardiologico infantile, ogni bambino della città e del forese che abbia problemi cardiaci è immediatamente assunto dal reparto di Cardiochirurgia pediatrica del S.Orsola, dove Piccoli Grandi Cuori opera in piena armonia con il personale ospedaliero”.

La rassegna parte il 10 luglio da Marina Romea con lo scrittore Cristiano Cavina e si articola tra incontri, musica e poesia che toccano i vari lidi ospitando, di volta in volta, personaggi del calibro di Roberto Mercadini, attore e scrittore, Davide Giacalone, giornalista, o di Maria Giovanna Luini, oncologa per anni braccio destro dello scomparso Umberto Veronesi, che abbandona il camice per una sera per parlare di astrologia. Non manca la musica, con le ormai tradizionali albe musicali, né l’arte grazie ad Alessandro Bonaccorsi e al suo corso di disegno brutto. Spazio alla poesia, poi, con lo show Parole Note di Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato,

Il programma

Mercoledì 10 luglio ore 21 “Un mare di... parole” Cristiano Cavina presenta “80 rose mezz’ora” - Apertura rassegna. Conducono Livia Santini e Silvia Manzani. Hotel La Tavernetta - Viale dei Lecci, 11- Marina Romea

Giovedì 11 luglio ore 21 “Un mare di... stelle” con Oriano Spazzoli “Luna Crescente Gobba A Ponente”. Coya Beach Casalborsetti - Via delle Gardenie, 27 - Casalborsetti

Lunedì 15 luglio ore 21 “Un mare di... parole” Marco Marsullo presenta “Due come loro”. Conducono Federica Ferruzzi e Livia Santini. Bagno Perla - Lungomare C. Colombo, 34 - Punta Marina

Martedì 16 luglio ore 21 “Un mare di... solidarietà” presenta ”Parole Note - Un nuovo dialogo fra musica e poesia” con Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato. Presso la ‘Centrale Enel Teodora’ di Porto Corsini

Mercoledì 17 luglio ore 21 “Un mare di... parole” Roberto Mercadini presenta “Storia perfetta dell’errore”

Conduce Livia Santini. Hotel Corallo - Viale Italia 102 - Marina Romea

Giovedì 18 luglio ore 21 “Un mare di... parole” Davide Giacalone presenta “Arrivano i barbari”. Conducono Livia Santini e Manuel Poletti. Hotel La Tavernetta - Viale dei Lecci, 11 - Marina Romea

Domenica 21 luglio ore 5 mattino “Un mare di... musica” Alba musicale con il trio Mariquita con la partecipazione straordinaria del Coro To be Choir. Bagno Corallo Beach 34 - Viale Italia, 115 - Marina Romea

Lunedì 22 luglio “Un mare di... suggestioni” MariaGiovanna Luini presenta “I tarocchi ti raccontano”. Conducono Federica Ferruzzi e Livia Santini. Bagno Perla - Lungomare C. Colombo, 34 - Punta Marina

Martedì 23 luglio ore 21 “Un mare di... stelle” con Oriano Spazzoli “Quel giorno sulla Luna: quelli che ci sono

andati e quelli che ci sono sempre stati.” In ricordo dell’era spaziale e di tutto ciò che ne scaturì nella Scienza e non solo. Osservazione del Cielo e brevi riflessioni. Barbagno - Via Teseo Guerra, 35 - Porto Corsini

Giovedì 25 luglio ore 21 “Un mare di... storie e leggende” Eraldo Baldini presenta “Romagna misteriosa. Storie e leggende di mare e di costa” Conduce Livia Santini. Coya Beach Casalborsetti - Via delle Gardenie, 27 - Casalborsetti

Domenica 28 luglio ore 5 mattino “Un mare di... musica” Alba musicale con le Femme Folk. Coya Beach Casalborsetti - Via delle Gardenie, 27 - Casalborsetti

Lunedì 29 luglio ore 21 “Un mare di... parole” Cristiano Cavina presenta “Scrittura e romagnolità”. Conducono Federica Ferruzzi e Livia Santini. Bagno Perla - Lungomare C. Colombo, 34 - Punta Marina

Domenica 4 agosto ore 5,30 mattino “Un mare di... musica” Alba musicale IL CANTO DEL MARE Concerto quartetto d’archi offerto dalla Pro Loco Porto Corsini. Bagno Que Vida - Via Teseo Guerra 29 - Porto Corsini

Lunedì 5 agosto “Un mare di... parole” Alessandro Bonaccorsi presenta “La via del disegno brutto”. Presentano Federica Ferruzzi e Livia Santini. Si consiglia al pubblico di portare fogli e pennarello. Bagno Perla - Lungomare C. Colombo, 34 - Punta Marina

Martedì 6 agosto ore 21 “Un mare di... stelle” con Oriano Spazzoli “Guarda che luna, guarda che mare”. Coya Beach Casalborsetti - Via delle Gardenie, 27 - Casalborsetti

Domenica 11 agosto ore 5 mattino “Un mare di... musica” Alba musicale con le Femme Folk. Bagno Corallo Beach 34 - Viale Italia, 115 - Marina Romea

Domenica 18 agosto ore 5 mattino “Un mare di... musica” Alba musicale con il trio Mariquita. Coya Beach Casalborsetti - Via delle Gardenie, 27 - Casalborsetti