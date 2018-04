Poesia e musica sperimentale in libreria

Una giornata fuori dagli schemi quella di sabato 14 aprile alla libreria Libridine: dalle ore 17.30, un duo di artisti genovesi dà vita a un originale spettacolo a base di note e parole all’interno della libreria in viale Baracca 91 a Ravenna. Stefano Scaranari - poeta, chitarrista e cantante con una predilezione per la musica sperimentale - e Fabio Cuomo - musicista da sempre attivo nel circuito underground ligure - leggono alcuni brani scritti dallo stesso Scaranari e da autori quali Dylan Thomas, Carmelo Bene e Vladimir Majakovskij, il tutto con un accompagnamento musicale d’avanguardia.

Questo evento fa parte della rassegna di iniziative a carattere culturale ideata dalla cooperativa sociale San Vitale e intitolata Giornate da Libridine, che ha come fine ultimo quello di valorizzare i talenti del territorio di Ravenna e non solo, come in questa circostanza. Come sempre l'ingresso è gratuito e al termine dell’evento viene offerto un aperitivo dal Bar Teodorico. Per informazioni: 0544 451016 / www.facebook.com/libridine.ravenna