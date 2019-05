Poeti del Novecento, da Pascoli a D’Annunzio al Funeral tea party

Domenica 2 giugno alle 17.30 torna a Lugo la conferenza-spettacolo “Ciò che resta dei poeti. A funeral tea party”. Luogo dell'evento è il cimitero monumentale di Lugo.

Lo spettacolo, prodotto dal Centro Studi e Ricerche sui Linguaggi dello Spettacolo “Diego Fabbri” di Forlì, è costruito come un originale viaggio attraverso la storia delle letteratura italiana a partire dalla narrazione delle vicissitudini in morte, oltre che in vita, di alcuni tra i suoi maggiori esponenti. A Lugo ci si sofferma sugli autori del Novecento (a partire da Pascoli e D’Annunzio).

Il tutto tenendo conto del fatto che le circostanze in cui sono morti i poeti - così come le modalità delle loro esequie – costituiscono un angolo prospettico privilegiato per comprendere non solo la loro opera ma anche il modo in cui questa ha influenzato la cultura contemporanea e, ancor più, il modo in cui la posterità l’ha fatta propria.

Lo spettacolo, diretto da Daniela Piccari sull’impianto scenico curato da Daniele Benericetti (e realizzato mei laboratori del Liceo Artistico di Forlì), vede in scena con l’autore dei testi, Paolo Rambelli, nei panni del narratore, l’attrice Laura Sciancalepore ed il chitarrista Paolo Benedetti (autore – oltre che interprete - delle musiche di scena).