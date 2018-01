Pomeriggio con la Befana, insieme a burattini e animazioni

Sabato 6 gennaio alle 15 al Mutuo soccorso di Villa San Martino, in vicolo del Mutuo soccorso 21, arriva la Befana che fa divertire i bambini e non solo. Per l’occasione ci sono anche uno spettacolo di burattini e animazioni.

L’evento è organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso, con la collaborazione delle donne del volontariato di Villa San Martino.