Pony in gara ai Campionati italiani di salto ostacoli

Nonostante tutte le difficoltà organizzative dovute all’emergenza sanitaria, il prestigioso appuntamento con i Campionati italiani pony è giunto ai nastri di partenza. Come di consueto ad ospitare questo grande evento è il circolo ippico Le Siepi di Milano Marittima. Le gare iniziano mercoledì 22 per concludersi domenica 26 luglio con le proclamazioni dei campioni 2020.

Grandi i numeri dei Campionati Italiani Pony: mercoledì e giovedì il dressage e da mercoledì a domenica il salto ostacoli. I pony iscritti hanno superato quota 600 e le associazioni rappresentate sono 165, provenienti da tutta Italia.

A disegnare i percorsi dei Campionati, validi come selezione per il National Pony Show di Verona e per i Campionati europei di dressage, è Danilo Galimberti, assistito da Davide Sartore e Giorgio Bernardi.

Le gare prendono il via mercoledì alle 13 con la prima prova del Trofeo esordienti, e si svolgono in contemporanea su tre campi: il campo Mare, il campo Pineta e il nuovissimo campo Dressage.

A causa dell’emergenza sanitaria le competizioni si svolgeranno a porte chiuse e gli ingressi saranno contingentati, per orari e classifiche si può consultare il sito: www.lesiepicervia.it