Il chitarrista Popa Chubby al Teatro Socjale

Parte dal Teatro Socjale di Piangipane il tour italiano di Popa Chubby. L'appuntamento è fissato per il 10 febbraio alle ore 22.00. Ingresso 18,00 euro.

Vero nome di Ted Horowitz, chitarrista blues dal caratteristico suono aggressivo, dai nonni italiani, prima batterista e, solo successivamente chitarrista. La sua storia inizia nel 1992, quando, vincitore di un concorso per nuovi talenti, viene ingaggiato per aprire i concerti di James Brown e Chuck Berry. Dal 1991 ha inciso più di venti album fino all'ultimo, uscito recentemente, "Two Dogs", a cui è dedicato questo tour europeo.

Dopo aver festeggiato l’anno scorso ben 25 anni di “hard rocking blues” Popa Chubby si ripresenta con un doppio Cd live Big Bad and Beautiful; ben 27 tracce live registrate in Francia che includono una vasta selezione dei suoi classici quali Angel on My Shoulder e Over The Rainbow accanto ad alcuni brani dei Rolling Stones.

In apertura di serata i T-Bones quartet.