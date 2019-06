Acrobazie, buskers e gastronomia al Popoli Pop Cult Festival

Pochi giorni ancora e la festa più attesa dell'anno, il Popoli Pop Cult Festival di Bagnara di Romagna, torna entro le mura del suggestivo borgo medievale.

Quatto serate, dal 27 al 30 giugno, che avvolgono per l'XI anno consecutivo la cittadina trasformandola in un mondo in miniatura capace di attirare un pubblico di oltre 15.000 presenze. Focus di quest'anno è l'India, "intesa come contenitore multiculturale naturale - spiega il Direttore Artistico Massimo Bellotti - in cui convivono tradizioni ed espressioni diverse. Una sorta di Popoli allargato".

Oltre alle proposte gastronomiche sempre più ricche grazie all'ingresso di nuovi stand dedicati alla cucina indiana, indonesiana, marocchina, mongola, pakistana e francese con le famose crepes, torneranno gli spettacoli internazionali che avranno nelle danze il loro punto forte. Il Festival è pronto a stupire, con ritmi e acrobazie provenienti dal continente africano, sonorità mongole prodotte dalle voci Khoomi, danze tipiche e sfilate di abiti realizzati con i tessuti indiani più preziosi oltre alle suggestioni autentiche e profondamente creative dei Buskers. La novità dello scorso anno, la rassegna “Djs dal mondo”, si consoliderà nella nuova location fornita da via Bacchi.

"Stiamo lavorando per offrire un programma sempre più ricco e coinvolgente anche dal punto di vista espositivo - sottolinea il Sindaco di Bagnara di Romagna, Riccardo Francone. "Oltre alle mostre programmate, dove giocherà un ruolo di primo piano l'esposizione fotografica "Passaggio in India", una delle novità importanti riguarderà la partecipazione all'estemporanea d'arte che sarà quest'anno gratuita. Un incentivo a partecipare unito alla possibilità, offerta ai partecipanti, di esporre le loro opere. Non mancherà il Premio Popoli, ancorato quest'anno ai temi della sostenibilità ambientale e del futuro green, ed una presenza importante alla guida della giuria che dovrà eleggere il piatto più buono. La Regione, che da diversi anni ci accompagna e sostiene, ha rinnovato il supporto al Festival. Per noi - conclude - si tratta di un riconoscimento importante che premia in particolare il lavoro dei tanti volontari coinvolti nell'organizzazione".