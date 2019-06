Porte aperte all'Accademia: conversazione con l'artista Giorgia Severi

Venerdì 7 giugno dalle 10 alle 21 l’Accademia di Belle Arti apre le porte al pubblico e invita la città a conoscere come si fa arte oggi, contaminando la sua vocazione musiva con tutti i linguaggi visivi, tra tradizione e contemporaneità. Un’occasione speciale per visitare i laboratori di Mosaico, Design del gioiello, Pittura, Scultura, Decorazione, Plastica ornamentale, Tecniche pittoriche, Incisione, Informatica, Applicazioni digitali per le arti visive, Fotografia. In mostra nelle aule e in Galleria si potrà ammirare la poliedrica creatività dei suoi giovani artisti, mentre nel Tec Lab si vedrà come arte e tecnologia possono combinarsi con risultati eccellenti, utilizzando il 3D.

Alle ore 17.30, si tiene la conversazione d’artista con Giorgia Severi ”Intorno alla creazione”.

Cade un meteorite e nasce una stella. Quattromilasettecento anni fa con la velocità di 40.000 chilometri orari, la meteorite Henbury cadeva sulla terra, esattamente nell'Australia centrale, creando nell'impatto alcuni crateri il più grande dei quali è profondo 15 metri e largo 180. Giorgia Severi, giovane artista nota nel panorama dell’arte contemporanea italiana, vive tra la Romagna e l'Australia ed è appena rientrata dall’ ultima residenza d'artista australiana col nuovo progetto visivo About (Landscape) Creation.

L’ingresso è libero.