Pranzo, musica e giochi alla Festa del Volontariato

Torna anche quest’anno la Festa del Volontariato della Bassa Romagna organizzata dalla Consulta Volontariato Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l’Associazione Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna, con il Patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Lugo. L'appuntamento è sabato 13 ottobre dalle 10 presso la Galleria e Loggiato Credit Agricole, tra Largo Repubblica e Piazza Baracca a Lugo.

“La Festa del volontariato è un’iniziativa molto importante per il nostro territorio – commenta l’assessore al Volontariato del Comune di Lugo Pasquale Montalti -. Per noi il volontariato è una realtà fondamentale e per questo siamo sempre disponibili a collaborare con tutte le associazioni. Lugo è una città davvero ricca di volontari e realtà che lavorano per portare servizi e solidarietà a chi ne ha bisogno e questo non può che essere ammirevole”.

Si tratta di una giornata intesa a dar voce e a far conoscere le numerose realtà associative, con appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Un momento all’anno per far conoscere ai cittadini il lavoro quotidiano, e spesso nell’ombra, svolto dai tanti volontari a favore di chi più ha bisogno.

Ricchissimo il cartellone, che prende il via alle ore 10.00 con l’inaugurazione della festa alla presenza delle autorità. Dopo il successo del 2017, alle ore 13 sarà servito il “Pranzo della Solidarietà” a cura ed in collaborazione con la Pro Loco di Lugo. Pranzo che vede tutti i volontari riuniti insieme ad un tavolo per condividere quello che è un momento quotidiano nella vita di ognuno di noi.

Dalle ore 14.30 a sera vi sarà l’esibizione della Scuola di Musica T’Incanto e alle ore 15.30 vi sarà la consegna delle pergamene Telethon 2018.

L’evento vedrà la presenza, per tutta la giornata, dei volontari delle tante associazioni intervenute e tante saranno le attività che si svolgeranno. Ci saranno:

musica, spettacoli, intrattenimento per grandi e piccini e la presenza del gioco dell’oca vivente.

Un punto informativo sulle novità della riforma del Terzo Settorea cura di Per gli altri – Csv di Ravenna. Banchetti espositivi delle associazioni con dimostrazioni interattive.

Un vero momento di aggregazione e condivisione fra tutti i volontari dove, ogni associazione, ha la possibilità di farsi conoscere esponendo i materiali e i documenti relativi ai propri ambiti di intervento e promuovendo le numerose iniziative in programma a tutta la cittadinanza.

Anche quest’anno alla festa sarà presente la Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare Regione Emilia-Romagna Prof. Elisabetta Gualmini, che per la consegna delle Pergamene Telethon sarà affiancata dalla ricercatrice Telethon D.ssa Serena Carra.