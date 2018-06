Presentato il cartellone del Rocca Cinema, film e ospiti fino a settembre

Sabato 9 giugno al via la rassegna “Rocca Cinema” alla Rocca Brancaleone. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Cinema in centro” in collaborazione con il Comune di Ravenna, si svolgerà fino a settembre. Un cartellone di grande qualità quello di quest’anno, con film vincitori di premi internazionali, eventi speciali e collaborazioni prestigiose come quella con la Federazione Italiana Cinema d'Essai. La rassegna sarà arricchita inoltre da incontri con attori e registi dei titoli in programmazione.

”Era l'inizio degli anni '80 – ricorda l’assessora alla Cultura Elsa Signorino - e la Rocca Brancaleone si trasformò per la prima volta in arena cinematografica. Fu un successo. Sono passati circa 40 anni ed è cambiato il mondo. Le gradinate alla Rocca non ci sono più, sono arrivati i multiplex, la fruizione di cinema è aumentata diversificandosi, in modalità allora inimmaginabili: dai mega schermi televisivi casalinghi dalla definizione incredibile fino ai pc ma ‘Rocca Cinema’ continua a rappresentare un appuntamento imprescindibile per le serate estive dei ravennati che amano il cinema di qualità”.

La partenza della rassegna è subito di grande interesse e attrazione. Sabato 9 giugno, infatti, saranno presenti in arena l’attore Fabio De Luigi e i registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi che presenteranno la commedia “Metti la Nonna in freezer”. L’attore ed i registi si fermeranno anche dopo la proiezione del film per un incontro con il pubblico.

Durante il mese di giugno e di luglio, in collaborazione con la FICE Emilia Romagna, altri registi saranno ospiti alla Rocca Brancaleone: il 22 giugno Luca Miniero presenterà il film “Sono tornato”, l’11 luglio Alessandro Aronadio presenterà il film “Io c’è” mentre il 13 luglio Andrea Magnani presenterà il suo ultimo film “EASY un viaggio facile facile”. In cartellone, inoltre, due serate programmate in collaborazione con l’associazione Amata Brancaleone: l’11 luglio la proiezione del film “Io c’è” e l’8 agosto, invece, appuntamento con il musical “Greatest show man”. Durante queste due serate l’associazione Amata Brancaleone organizzerà altri momenti speciali e sarà possibile gustare un piatto di cappelletti preparati da Rokka Bar.

Tutti gli appuntamenti della rassegna “Rocca Cinema” previsti per i mesi di giugno e luglio avranno inizio alle 21.30. A coordinare gli incontri con gli ospiti ci saranno i membri del “Circolo Sogni”, associazione con cui prosegue la collaborazione dopo il grande successo della rassegna “2days cult movie” al cinema Mariani durante la stagione invernale.

Per la programmazione della rassegna “Rocca Cinema” consultare il sito ufficiale di “Cinema in centro” nella sezione “Rassegne”. Attualmente è disponibile il calendario delle proiezioni dei mesi di giugno e luglio.

http://bit.ly/rocca-cinema