La blogger Eleonora Marsella presenta gli autori emergenti

La blogger Eleonora Marsella torna a Cervia per presentare #AutoriEmergenti. Domenica 15 settembre dalle ore 18 presenta Grazia Buscaglia, autrice di "Rosso come la neve" e Roberta Caradonna con "L'amore non ha pregiudizio" e "Verso una nuova vita".

L'appuntamento è alle Officine del Sale, via Evangelisti 2. Eleonora accompagna le sue autrici per una bella intervista, con lei anche l'attrice Serena Passiatore e il fotografo Matteo Roncaglia. L'evento si conclude con un ricco buffet gratuito.