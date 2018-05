"Inidoneità" Cesare Albertano e Saturno Carnoli, raccontano il Sessantotto

Quelli del ’68, anche a Ravenna come a Parigi, parlavano e agivano in prima persona, progettavano la propria comunicazione e la stampavano in proprio: "C.I.P.” Incollavano sui muri le proprie idee senza rispettare diritti e divieti, poi correvano via perché il vecchio mondo stava loro alle calcagna.

Il volume “Inidoneità” di Cesare Albertano e Saturno Carnoli, (Ed. Moderna) racconta la storia vera di uno di quei manifesti, del suo sequestro, di una istigazione a delinquere, di una presunta diffamazione, di un arresto vero, di un carcere militare, di due processi e dei loro epiloghi. Attraverso fonti autentiche e finzione narrativa, gli autori ricostruiscono questa vicenda ravennate come storia sociale del ricordo, rispettosa della dimensione umana e immune dal mito e dall’ideologia.

Il libro viene presentato mercoledì 16 maggio, ore 18.00, presso il Salone dei Mosaici di Ravenna.