Un brindisi per la stagione dei teatri: da Boni a Battiston, grandi artisti in cartellone

Sabato 22 settembre, alle ore 11 il Teatro Rasi di Ravenna ospita la presentazione alla città de La stagione dei teatri 2018/19.

Un’occasione per scoprire il ricchissimo calendario di proposte che andranno in scena tra Alighieri e Rasi (e anche in altri luoghi cittadini), le iniziative a latere della stagione, presentato dai direttori Alessandro Argnani e Marcella Nonni.

Alla presenza del sindaco di Ravenna Michele de Pascale, dell’assessora alla Cultura del Comune Elsa Signorino e dei sostenitori della Stagione, Marcella Nonni e Alessandro Argnani racconteranno alla città i 16 titoli in abbonamento, gli 11 Oltre l’abbonamento e le innumerevoli iniziative collaterali de La stagione dei teatri, da In viaggio verso il teatro a Ti presento i miei. A seguire si terrà un brindisi.

Tra gli ospiti della Stagione ci saranno Marco Paolini, con il suo "Tecno-Filò. Technology and Me", il nuovo progetto del Teatro delle Albe firmato da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, "Churchill" con Giuseppe Battiston, Marco Tullio Giordana e La compagnia di Luca De Filippo con "Questi fantasmi!" e Alessio Boni protagonista in "Don Chisciotte".

Ingresso libero.