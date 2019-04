"Preti di strada": don Francesco Esposito racconta la sua esperienza nel carcere di Poggioreale

"Preti di strada" è il titolo di un evento molto particolare organizzato in occasione delle manifestazioni celebrative della restituzione del Ridotto del Teatro Goldoni alla città di Bagnacavallo per il 22 aprile alle ore 21, lunedì dell’Angelo, una data non casuale.

Ospite della serata è don Francesco Esposito, Cappellano del carcere di Poggioreale, intervistato sulla sua esperienza professionale e di vita da Ilaria Urbani, giornalista di La Repubblica, scrittrice e documentarista, autrice del libro La buona novella. Storia di preti di frontiera (Ed. Guida), in cui sono raccolte le storie di tredici preti che vivono e operano in diverse zone di periferia dell’area napoletana e di cui Don Esposito è uno dei protagonisti. Una testimonianza intensa, emozionante che al Ridotto del Teatro Goldoni passerà dalla parola scritta alla viva voce.

Ingresso gratuito.