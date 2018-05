Aspettando il Vip Master, ecco il nuovo "Pineta Vip Cup"

Aspettando il Vip Master, evento clou dell'estate mondana di Milano Marittima, sabato 26 maggio, dalle ore 18, i campi da tennis del MarePineta Resort di viale Dante ospitano la prima edizione del "Pineta Vip Cup", mini-torneo di tennis organizzato dallo staff del Pineta Luxury Hall in collaborazione con Playboy Italia.

Nel tabellone del torneo tanti personaggi del jet-set che, seguendo il format del Vip Master, si sfideranno tra smash e volée in mini-incontri di tre games ciascuno fino alla finalissima. Ancora top-secret le guest-stars dell'evento, ma assicurano dal Pineta che la kermesse "vedrà protagonisti i 'vecchi amici' del Pineta, quei personaggi che, durante l'estate, trascorrono molte delle loro serate nella disco-luxury di Milano Marittima".

In ogni caso, nel cast dell'event sono già annunciati diversi personaggi dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip e Nip con alcuni nomi dello showbiz e le immancabili super-bellissime di Playboy Italia che, nelle loro sexy-uniformi, regaleranno momenti mozzafiato. Al termine del torneo, tutti i partecipanti alla "Vip Cup 2018" si trasferiranno al Pineta Disco dove, ospiti di Marco Amadori, daranno vita al party ufficiale dell'evento per una serata che si annuncia, come al solito, all'insegna del divertimento e della seduzione.