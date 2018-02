Primo appuntamento 2018 con Expo Elettronica

Fiera di Faenza, sabato 3 e domenica 4 marzo

La Fiera di Faenza, sabato 3 e domenica 4 marzo, ospita il primo dei due tradizionali appuntamenti annui con Expo Elettronica.

La tappa faentina è sicuramente la più longeva del circuito Expo Elettronica e la più antica mostra mercato dedicata all’elettronica e all’informatica d’Italia.

Negli anni, è diventata un punto di riferimento per gli esperti e gli appassionati del settore, che trovano nella kermesse romagnola, qualità, varietà e convenienza dell’offerta espositiva.

Recarsi in fiera, nell’epoca dell’online, sembra obsoleto e privo di motivazioni, ma per i veri cultori del genere l’importante non è solo l’acquisto in sè, ma catturare l’occasione, incontrare gli operatori e altri appassionati, magari per scambiarsi recensioni dal vivo.

Expo Elettronica è l’evento consumer, nel quale scovare il pezzo introvabile per ridare vita ad una strumentazione fuori mercato ma ancora funzionante, il device di ultima generazione a prezzi da hard discount, i materiali di consumo ormai imprescindibili nel nostro quotidiano.

Expo Elettronica è anche sinonimo di shopping divertente per tutti, grazie a gadgets useful but futile per la casa ed il lavoro, dagli elettrodomestici small size alle customizzate cover e molto altro ancora

Momenti di formazione e informazione grazie agli esperti del MakersLab di Forlì, che espongono in fiera gli ultimi progetti in materia di stampa 3D, robotica, Arduino, Open Source.

Tantissimi buoni motivi per non perdere Expo Elettronica!

Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 3 e domenica 4 marzo dalle 9.00 alle 18.00

Luogo: Fiera di Faenza – Viale Risorgimento, 3;

Organizzazione: Blu Nautilus Srl;

Info: 0541-439573; www.expoelettronica.it

Ingresso: intero € 8,00; ridotto € 6,00